Awarie w bankach. Klienci narzekają

Awaria w Credit Agricole Bank Polska. Klienci skarżą się na brak dostępu do bankowości mobilnej. "Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu" - zapewniają przedstawiciele banku. A to nie jest jedyny bank, w którym dziś klienci mają ogromne problemy z bankowością.

"Dlaczego nie ma żadnej informacji o nie działaniu aplikacji i serwisu internetowego? Nic nie działa. Porażka!" - skarży się jeden z klientów Credit Agricole Bank Polska. Bank odpowiada, że "pracuje nad jak najszybszym przywróceniem funkcjonalności" oraz przeprasza za utrudnienia. To nie usatysfakcjonowało pana Tomasza. "Właśnie przepadły mi promocyjne zakupy w sklepie przez wasz niedziałający system... i co?" - pyta, ale odpowiedzi jeszcze się nie doczekał. A to nie jedyne awarie, które dotknęły klientów banków w poniedziałek.

Czytelniczka WP Finanse, poprzez platformę #dziejesie zgłosiła się do nas z problemem w mBanku. "Trzy razy próbowałam zrobić przelew, trzy razy mnie wylogowało" - relacjonuje czytelniczka Katarzyna. Pani Kasia dostała odpowiedź od mBanku: "Dzień dobry Katarzyna, mieliśmy chwilowe trudności z dostępem do aplikacji mobilnej, za które przepraszamy. Obecnie mogą występować jeszcze trudności z zalogowaniem, jednak robimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostęp do konta" - czytamy w przesłanym nam przez czytelniczkę komunikacie mBanku.