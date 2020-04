Azja może mieć problemy. Chodzi o dostawy żywności

Organizacje zrzeszające producentów żywności alarmują, że w najbliższym czasie mogą zostać zakłócone dostawy żywności do niektórych regionów Azji. I apelują do rządów, by nie wprowadzać zbyt restrykcyjnych ograniczeń w związku z koronawirusem.

Producenci żywności apelują do rządów krajów azjatyckich, by przy wprowadzaniu ograniczeń nie zapomniały o łańcuchu dostaw (East News, Fot: Bartlomiej Magierowski/East News)