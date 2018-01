Balcerowicz o socjaliźmie. W internecie zawrzało

Każda wypowiedź byłego wicepremiera wywołuje w sieci lawinę komentarzy. Tym razem napisał o konsekwencjach socjalizmu i ludzkiej naiwności.

Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów a także prezes Narodowego Banku Polskiego, napisał na Twitterze, że socjalizm wszędzie doprowadził - bo musiał - do ucisku i zacofania. - Tym bardziej razi, gdy ludzie dają się nabrać na nienawistne lub czułe hasła polityków żądnych władzy - zauważył. - Mądry Polak po szkodzie?

Na odpowiedź internautów nie musiał długo czekać.

- Niech pan się nie kompromituje, bo to, co za czasów pana z gospodarką i finansami zostało zrobione, to wstyd i kompromitacja dla takiego znawcy, za jakiego się pan ma - wytykała pani Anita.