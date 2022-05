Balenciaga sprzedaje zniszczone trampki za osiem tysięcy złotych. Ludzie przecierają oczy

Nie pierwsze kontrowersje

Portal zwraca uwagę, że nowa kolekcja wywołała szeroką dyskusję w internecie. Na Twitterze pojawiają się opinie, że firma "sprzedaje zniszczone Converse'y za 1850 dolarów" albo że to musi być żart lub eksperyment społeczny. Serwis przypomina też, że nie to nie pierwsza kontrowersyjna propozycja modowa tej firmy. W ubiegłym roku Balenciaga wprowadziła do sprzedaży spodnie dresowe z doszytą w pasie aplikacją, która miała imitować wystającą znad spodni bieliznę.