Kubota chwali się wynikami. Najgorsza pora roku, a oni są na plusie

W planach jest premiera nowej kolekcji odzieży i kilka mini kolekcji klapków, kampanie marketingowe i współpraca z dużymi partnerami biznesowymi. "Biorąc to pod uwagę, prosimy inwestorów o cierpliwość, zaufanie oraz wsparcie w budowaniu silnej, polskiej marki. Dążymy do tego, by debiut rynkowy poprzeć mocnymi, ugruntowanymi wynikami finansowymi i rozwojem skali działalności spółki" - dodaje prezeska Kuboty.