Bank upadł. Prawnicy: ważne oświadczenie do złożenia

- Jeśli wcześniej nie wzywaliśmy banku do zwrotu tych rat, to datą wymagalności będzie 20 lipca 2023, czyli dzień ogłoszenia upadłości. Jeśli po dokonaniu potrącenia okaże się, że suma spłaconych rat nie pokrywa jeszcze całego kapitału, to i tak należy zgłosić wierzytelność do KRZ - dodaje prawniczka.