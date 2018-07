Bank zmienia adres email i ostrzega klientów przed oszustami

Pod koniec lipca klientów PKO BP czekają zmiany. Bank będzie wysyłał wiadomości z nowego adresu poczty elektronicznej. Informując o zmianie bank ostrzega klientów przed oszustami. - Gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość, skontaktuj się z infolinią banku - czytamy w komunikacie PKO.

Zmiana wejdzie w życie najwcześniej 26 lipca. Jak czytamy w skierowanym do klientów komunikacie, nastąpią zmiany w powiadomieniach o "zdarzeniach na koncie i innych produktach PKO Banku Polskiego wysyłanych przez Bank".

Nowy adres, z którego bank będzie wysyłał maile, to "powiadomienia@pkobp.pl". Każda wiadomość będzie miała tytuł "Wiadomość z PKO Banku Polskiego" i będzie wysyłana w formacie HTML.

Jednocześnie bank ostrzega przed fałszywymi mailami, rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych logowania do konta.

- Pamiętaj, w sytuacji gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, wysłaną rzekomo przez Bank, np. zawierającą link kierujący do strony logowania do serwisu internetowego Banku, prośbę o podanie poufnych danych, zachęcającą do zainstalowania na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania, itp., skontaktuj się z Infolinią Banku lub jak najszybciej zgłoś zaistniałą sytuację pracownikowi dowolnego oddziału Banku - czytamy w komunikacie.