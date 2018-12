Banki ostrzegają: w te dni nie zalogujemy się do banku, a przelewy mogą dotrzeć później

Święta i Sylwester będą sądnymi dnami dla klientów banków. Opóźnione przelewy czy brak dostępu do bankowości mobilnej to wtedy norma. Sprawdzamy, w których bankach tak będzie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W święta banki również świętują. Dla klientów to problemy (Shutterstock.com, Fot: Frank11)

PKO BP

Jeśli mamy konto w PKO BP i musimy zrobić przelew 24 i 31 grudnia to lepiej go zrealizować jeszcze przed godziną 12.15. Wtedy mamy pewność, że trafi tego samego dnia na konto odbiorcy. Jeśli się spóźnimy to trafi odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia. Zasada obowiązuje również w drugą stronę. Gdy ktoś będzie chciał nam wysłać przelew to również powinien to zrobić rano lub maksymalnie do godzin południowych.

Dotyczy to przelewów w serwisie iPKO, Inteligo, aplikacji mobilnej IKO, w Oddziale PKO Banku Polskiego lub Agencji PKO Banku Polskiego. Podobnie będzie ze zleceniami w systemie Sorbnet.

Inne utrudnienia? Przelewy natychmiastowe i przelewy na telefon BLIK nie będą dostępne od godz. 19:00 w dniu 31 grudnia 2018 r. do godz. 1:00 w dniu 1 stycznia 2019 roku. Podobne ograniczenia występują w innych bankach, które korzystają z technologii BLIK. 24 grudnia oraz 31 grudnia 2018 r. oddziały PKO Banku Polskiego będą czynne krócej.

Santander

Problemy mogą napotkać także klienci banku Santander Bank Polska. Dziś (sob.) od 22.00 do 1.00 nie zalogujemy się do bankowości internetowej. Jednocześnie 24 grudnia wszystkie oddziały banku będą nieczynne. Kantor Santander będzie dostępny do godziny 14. Dobra informacja dla klientów? Infolinia, karty, bankomaty, wpłatomaty oraz bankowość internetowa i mobilna będą dostępne bez ograniczeń.

mBank

Podobnych utrudnień muszą spodziewać się klienci Mbanku. Jeśli chcemy, by przelew krajowy wysłany 24 lub 31 grudnia dotarł jeszcze tego samego dnia na konto to musimy go wysłać do 9.55. W przypadku płatności SEPA – musimy je wykonać do 11.45. Jeśli chodzi o Sorbnet to tu granicą jest godzina 14.00.

BGŻ BNP Paribas

Klienci tego banku będą mogli zrealizować swoje przelewy tego samego dnia pod warunkiem, że złożą je: do godziny 11.00 na papierze w oddziale oraz do 11.45 elektronicznie. Nie musimy powtarzać, że dotyczy to również Wigilii i Sylwestra. Zaś wszystkie zlecenia do systemu Sorbnet złożone do godziny 14.00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu.

Getin Noble Bank

24 grudnia przelewy zostaną zrealizowane jeśli zlecimy je do 12.00. Wszystkie przelewy wykonane po tej godzinie zostaną zaksięgowane na koncie odbiorcy 27 grudnia 2018 roku. Przelewy ekspresowe (Express Elixir) będą realizowane w godzinach 6.00-22.00. Zmiany terminów będą także obowiązywały 31 grudnia. Przelewy krajowe zlecone do godziny 13.00 będą zrealizowane w tym samym dniu.

Bank BPS

Po nowemu będą także realizowane zlecenia w Banku BPS. W Wigilie zlecenia krajowe zrealizujemy do godziny 13.00, a w systemie Sorbnet do godziny 14.45. Zlecenia zagraniczne przychodzące będą realizowane do godziny 15.00, zaś wychodzące będą realizowane jak w normalny dzień operacyjny do godziny 16.30.

Idea Bank

Usługa Mobilnego Wpłatomatu w dniach 24-26 grudnia będzie niedostępna.

Nest Bank

31 grudnia od godziny 18.00 do godziny 20.30 następnego dnia, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do konta. Ponadto, niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem Nest Przelewu.

BOŚ Bank

W tym banku w dniach 24 i 31 grudnia 2018 roku przelewy krajowe Elixir, przelewy krajowe Sorbnet, przelewy zagraniczne będą realizowane do godziny 12.30.

Bank Pocztowy

Przelewy Elixir i SEPA złożone 24 i 31 grudnia do godziny 13.00 będą zrealizowane w tym samym dniu roboczym. W przypadku przelewów Sorbnet będą one zrealizowane tego samego dnia, jeżeli zostały zlecone do godziny 14.00.

T-Mobile Bankowe

W najbliższy poniedziałek od 8.00 do czwartku do godziny 8.00 niedostępny będzie "wirtualny oddział”, który pozwala na uzyskanie pomocy specjalistów banku przez chat audio i video.