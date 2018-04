Banki robią wiosenne porządki. Uwaga na przerwy w pracy

W weekend klienci kilku banków mogą mieć kłopoty z korzystaniem usług. Wszystko przez prace związane z modernizacją.



Tego samego dnia przerwę planuje Bank Millenium. Od 1 do 3 w nocy jego klienci nie skorzystają z kilku usług. Będą to: Millenet, aplikacja mobilna, płatności BLIK. Najważniejsze jednak, że w tym czasie nie będzie można przeprowadzać transakcji kartą płatniczą w sklepach i bankomatach.

W sobotę szeroko zakrojone prace zapowiada Raiffeisen Polbank. Przez ponad pięć godzin, od 2:15 do 7:40 rano. Dla klientów oznacza to brak dostępu do następujących usług: Mobilny Bank, Mobilny Portfel, R-Online, R-Online Biznes, R-Sms, Wideo Doradca, moj.raiffeisenpolbank.pl a także do witryny i serwisu www.r-brokers.pl.