Banki szukają pieniędzy. Wyższe koszty dla klientów

Od kwietnia więcej za niektóre operacje płacą klienci Credit Agricole. Przelewy w placówkach i na infolinii zdrożały o 2 zł, przelewy natychmiastowe realizowane przez Express Elixir z 15 do 17 zł, a przelewy SEPA – z 10 do 12 zł. Pojawiła się też opłata w wysokości 2 zł za skorzystanie z usługi Visa cash back lub MasterCard "płać kartą i wypłacaj" na terenie kraju. W górę poszły opłaty za prowadzenie rachunków walutowych podpiętych do kont osobistych.