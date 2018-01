Bankowcy oczekują w lutym osłabienia złotego. Wzrosną kursy euro i dolara

Początek roku był udany dla polskiej waluty, ale już w lutym może nadejść pierwsza fala osłabienia. Bankowcy ankietowani przez Kantar TNS prognozują wzrost kursu euro o kilka groszy, a dolara nawet o kilkanaście groszy. Spokojnie spać mogą za to frankowicze.

To nienajlepsza sytuacja z perspektywy eksporterów , którzy za swoje towary otrzymają mniej pieniędzy. Cieszą się za to importerzy i konsumenci, którzy mogą liczyć, że choć częściowo importowane produkty będą tańsze.

Prognozy zakładają, że złoty się osłabi, ale mniej niż oczekiwano jeszcze miesiąc wcześniej. Te same badanie sugerowało wtedy zwyżki euro do 4,22 zł, dolara do 3,60 zł i franka do 3,64 zł.