Niemiecka sieć ma poważne problemy. Zamyka sklepy w Polsce

Takko Fashion to niemiecka sieć odzieżowa założona w 1982 r. W Polsce rozpoczęła swoją działalność w 2008 r. Na początku 2024 r. Takko Fashion miało 46 sklepów w Polsce, jednak najnowsze dane sieci wskazują, że liczba ta spadła do 41 – informuje portal dlahandlu.pl.

Pomimo zmniejszenia liczby sklepów, firma odnotowała wzrost przychodów o 5,6 proc. osiągając 89,3 mln zł w 2024 r. w porównaniu do 84,6 mln zł w roku poprzednim. Mimo to, spółka zmagała się z trudnościami finansowymi, co skutkowało stratą z działalności operacyjnej w wysokości 0,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowano zysk na poziomie 0,2 mln zł.