Wycofują się z Polski. Tego dnia znana drogeria zniknie z naszego kraju

Na profilach społecznościowych The Body Shop zapowiedziano, że sklep kończy działalność na rynku polskim 22 lutego 2025 r. Jednak już 26 stycznia przestanie działać sklep internetowy thebodyshop.pl oraz program lojalnościowy Love Your Body Club.

Sieć zaznacza w komunikacie, że klienci mogą jeszcze skorzystać z niektórych usług. "Wciąż możesz wykorzystać kupony za punkty uzbierane w Love Your Body Klub zarówno w sklepie internetowym, jaki i w sklepach stacjonarnych do 26.01.2025" – podała firma.

Kartę podarunkową zakupioną w sklepie stacjonarnym, wciąż można zrealizować do 22 lutego w działających sklepach stacjonarnych.

W Polsce sklepami The Body Shop zarządza spółka Alshaya Poland . W jej portfolio znajdują się także marki Victoria’s Secret i Bath & Body Works. Jak pisaliśmy w WP Finanse, pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii .

To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. Po przejęciu przez firmę inwestycyjną Auréa, należącą do Mike’a Jatanii (jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii i Azji) wznowiła działalność w ograniczonej liczbie sklepów. Po restrukturyzacji firma stanęła na nogi m.in. we Francji i Niemczech.