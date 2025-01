Burmistrz chce sprzedać zamek Muskowi. "To dramatyczny apel o pomoc"

Opinie co do oferty sprzedaży zamku Muskowi , które pojawiły się pod wpisem burmistrza, są podzielone. Niektórzy chwalą samorządowca za odwagę, a inni wytykają mu "wyprzedawanie gminy".

- Z medialnych doniesień wynika, że Musk fokusuje się na razie na Włoszech , ale my nie czujemy się gorsi od Włochów. Nasze miasto dysponuje zamkiem o powierzchni 3 tys. mkw. To ogromny zabytek, którego jesteśmy wyłącznym właścicielem - przyznaje Bujak.

Głogówek to relatywnie niewielka gmina (liczba mieszkańców oscyluje w granicach 6 tys.). Samorząd aktywnie poszukuje inwestora zainteresowanego adaptacją tego obiektu do swoich potrzeb. - Adaptacja jest szacowana na około 100 mln zł, co znacząco przekracza możliwości finansowe naszej gminy nawet w perspektywie wieloletniej. Tyle mniej więcej wynosi nasz roczny budżet - wyjaśnia burmistrz.