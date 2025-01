Zarabiają nawet 15 tys. zł. Dziennie wystarczy im pięć robót

Obecnie hydraulicy, elektrycy oraz stolarze to jedne z najbardziej poszukiwanych zawodów. Wynagrodzenia w tych profesjach mogą osiągać pułap kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie , ale mimo takich zarobków, liczba chętnych do pracy jest niska. Jak zaznacza INNPoland.pl, realizacja większych zleceń może ciągnąć się miesiącami.

Walenty Kowalski, złota rączka z Łodzi, mówi, że sama opłata za przyjazd do klienta wynosi u niego 150 zł. Mężczyzna średnio obsługuje pięć zleceń dziennie, co przekłada się na 750 zł jedynie za wizyty. Miesięcznie daje to około 15 tysięcy zł. Niemniej jednak, liczba fachowców dostępnych na rynku nadal pozostaje niewystarczająca.