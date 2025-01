Tak wynajmują w Europie i płacą niższy czynsz. W Polsce mało popularne

Główną zachętą dla osób zamierzających wynająć dla siebie nieumeblowany lokal jest oczywiście odpowiednio niższy czynsz. Pewną rolę odgrywa również możliwość lepszego dostosowania lokum do własnych potrzeb i preferencji.

Dane z niedawno opublikowanego raportu "Residential Report Germany H1 2024" rzucają ciekawe światło na temat czynszowych różnic u naszego zachodniego sąsiada. Eksperci BNP Paribas Real Estate (bazując na danych VALUE Marktdatenbank) ustalili, że średni ofertowy czynsz za najem używanych mieszkań do 50 mkw., w pierwszej połowie 2024 r. wynosił:

Przykładem może być Francja, gdzie nieumeblowane mieszkania są wynajmowane na co najmniej 3 lata . W przypadku mieszkań umeblowanych, minimalny czas trwania umowy najmu wynosi 9 miesięcy (jeśli lokator jest studentem) lub 1 rok (w pozostałych sytuacjach). Francuskie przepisy definiują, kiedy mieszkanie można uznać za umeblowane.

Jeżeli chodzi o polskie realia, to warto pamiętać, że u nas długoterminowe umowy najmu prywatnych mieszkań (na okres dłuższy niż na przykład 2 lata), wciąż są dość rzadkie. Wynika to między innymi z obaw prawnych właścicieli lokali, a także z preferencji najemców, którzy często traktują wynajem mieszkania jako przejściowy etap na drodze do własnego "M".