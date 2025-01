Wypłacają wstecz 600 zł dodatku. Ostatni moment na tańszy prąd

Portal infor.pl podaje, że jest to oferta dla zapominalskich, którzy przegapili terminy składania wniosków w 2024 r.

Zaległy dodatek na prąd można otrzymać za okres od 1 lipca 2024 r. Dla przykładu: jeśli osoba niepełnosprawna po operacji płuc korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych i złoży wniosek za okres od lipca do grudnia, to otrzyma 600 zł (100 zł x 6 miesięcy).

Co ważne, potrzeba posiadania specjalistycznego wyposażenia musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (w przypadku osób do 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności ).

Polacy dostają zawyżone rachunki za prąd. Oto co trzeba zrobić

Korzystanie koncentratora tlenu czy respiratora powinno mieć miejsce w ramach leczenia prowadzonego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub domowej wentylacji . Dotyczy to pacjentów pod opieką zespołu opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie.

Wniosek należy złożyć przez system SOW do końca stycznia 2025 r. Zgłoszenia będą realizowane przez PFRON z nawet półrocznym opóźnieniem. Celem jest przesłanie dodatków II kwartale, ale PFRON zastrzegł, że może stać się to później.

Wnioski będą przyjmowane do końca grudnia, ale potencjalni beneficjenci mogą otrzymać nie więcej niż 600 zł, ponieważ świadczenie jest przyznawane na okres od trzech do sześciu miesięcy. We wniosku należy wskazać konkretny przedział czasowy. PFRON wyjaśnia, że już w styczniu można zawnioskować o dodatek na prąd np. za okres lipiec-grudzień 2025 r.