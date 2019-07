Beata Pawlikowska dzieli się szczęściem. Docenia, że Ukrainiec sprząta u niej, a nie ona u niego

Podróżniczka Beata Pawlikowska w mediach społecznościowych dzieli się myślami ze swojego "wakacyjnego dziennika szczęścia". Ostatni wpis dotyczył tego, że jest szczęśliwa, bo Oleg z Ukrainy sprząta jej dom, a to ona mogłaby sprzątać u niego. Spadła na nią fala krytyki.

"Oleg pochodzi z Ukrainy i przyjechał dzisiaj z własnym odkurzaczem, który wyglądał jak żółta łódź podwodna" - zaczyna się wpis Beaty Pawlikowskiej udostępniony na jednym z jej profili w mediach społecznościowych. To kolejna myśl płynąca z "wakacyjnego dziennika szczęścia" podróżniczki. "Kiedy wyszedł, znów pomyślałam, że jestem szczęśliwa. Szczęśliwa, bo mam to ogromne szczęście, że Oleg sprząta u mnie, a nie ja u niego" - stwierdziła Pawlikowska.

Ten wpis spotkał się z falą krytyki wśród obserwujących profil Pawlikowskiej na Facebooku. "Nie doceniasz, tylko uważasz to za miarę swojego szczęścia. Wróć na ziemię kobieto" - brzmiał jeden z komentarzy. A to inny: "Chyba po raz pierwszy jest mi bardzo przykro czytać wpis Pani autorstwa. Nie spodziewałam się z Pani strony takich słów. Trzeba mieć jednak troszkę więcej empatii i wyczucia", i jeszcze jeden: "Dla pani miarą szczęścia jest to, że jest Pani w lepszej sytuacji finansowej od drugiej osoby? Mi byłoby wstyd chwalić się brakiem szacunku do innych ludzi i ich pracy".