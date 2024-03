Będą limity na konkretne produkty w sklepach? Resort ujawnia plany

- To bardzo ważna dla mnie sprawa. Gdyby nie sytuacja na granicy, to już doszłoby w tej sprawie do spotkania z przedstawicielami sieci handlowych. Zgłaszają się do mnie chociażby prezesi spółdzielni mleczarskich, którzy jednocześnie boją się podjąć taką rozmowę z sieciami, bo obawiają się, że zostaną odstawieni na boczny tor. Problem dotyczy wszystkich sieci. Proszę zwrócić uwagę na to, że produkty własne są eksponowane, stoją na najlepszych miejscach, ludzie się do nich przyzwyczajają – wyjaśniał w rozmowie z WP Finanse lider Agrounii.