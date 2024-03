Biedronka w ogniu krytyki. Poszło o ceny masła i mleka

W liście, który KZSM skierował do właścicieli marki Biedronka, Jeronimo Martins, Broś wskazuje, że w dniach 12.02-17.02 cena masła w sklepach sieci wynosiła 14,75 zł za kilogram, czyli 2,89 zł za "standardową" kostkę masła. "Według nas, jest to cena zdecydowanie poniżej kosztów produkcji i w związku z tym rodzi się pytanie: jak to jest możliwe" - pyta w wysłanym pod koniec lutego liście Waldemar Broś. Takie same zarzuty zostały wystosowane w stosunku do Kauflandu, który w połowie lutego sprzedawał masło po 17,25 zł/kg.