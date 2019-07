Będzie podwyżka emerytur. Więcej niż waloryzacja

Emeryci mają powody do radości - oprócz waloryzacji mają zyskać też na obniżce podatku PIT z 18 do 17 proc. Projekt ustawy jest już gotowy.

Rząd jeszcze przed wyborami do europarlamentu zapowiedział obniżkę podatku PIT z 18 do 17 proc. Ustawa będzie obejmowała każdego, kogo dochody nie przekraczają 85 tys. zł rocznie. To oznacza, że zyskają nie tylko pracownicy, ale i emeryci. Do tego sama waloryzacja tych świadczeń - według prognoz rządu - ma sięgnąć 3,24 proc. Dojdzie do niej, jak zwykle, w marcu.