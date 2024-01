Będzie porównywarka ofert sprzedawców energii. Prezes URE zapowiada

Gawin powiedział w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami, że w tym roku w życie wejdą regulacje z nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE. Zawierają one szereg rozwiązań definiujących rynek na nowo, otwierają go na konkurencję ze strony uczestników rynku detalicznego, tak by stali się w jak największym stopniu beneficjentem. - Rynek powinien dzięki temu stać się znacznie bardziej konkurencyjny - zapowiedział prezes URE.