Będzie problem z pracownikami. Górniczy gigant mówi, kogo brakuje najbardziej

Ludzie wolą pracować gdzie indziej

PGG widzi podobną sytuację kadrową we współpracujących z nią firmach. Przy zamawianiu robót w firmach zewnętrznych nieraz nie są one w stanie zapewnić odpowiedniej kadry: dla części pracowników atrakcyjniejsze okazują się oferty np. z branży budowlanej. W przypadku elektryków potrzebnych do prac na powierzchni lepsze warunki oferuje z kolei np. branża fotowoltaiczna. Czoik dodał też, że PGG ma stoi w tej kwestii, co inne spółki węglowe, i podejmuje podobne działania. - W przyszłości tych problemów może być więcej, ponieważ górnictwo jest coraz mniej atrakcyjne – przyznał.