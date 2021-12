Będzie wyrównanie dla pobierających specjalne emerytury. Prezydent podpisał ustawę

Co to jest emerytura EWK? Została ona wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 1989 r., które umożliwiało przejście na to specjalne świadczenie – bez względu na wiek – jednemu z rodziców, który miał wymagany okres zatrudnienia, a był zmuszony przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do tego czasu spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury.