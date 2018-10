Benzyna będzie po 6 złotych. Rząd nie pomaga

Jeszcze w tym roku ziści się czarny scenariusz kierowców i cena paliwa zbliży się do 6 złotych za litr – alarmuje Fakt. Wszystko przez gwałtownie drożejącą ropę naftową i decyzje rządu.

To jednak nie wszystko. Od 1 stycznia wejdzie nowa opłata emisyjna – 10 groszy doliczane do każdego litra paliwa. To pomysł rządu, który z tych pieniędzy będzie chciał prawdopodobnie sfinansować budowę dróg lokalnych.