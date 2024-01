Policja szykuje się na wzmożony ruch. Patrole na drogach

W 2023 roku, w okresie ferii, czyli między 12 stycznia a 26 lutego na drogach doszło do 1834 wypadków, w których zginęło 160 osób, a 2047 zostało rannych. Zatrzymano 9814 nietrzeźwych kierujących. Rok wcześniej, między 13 stycznia a 27 lutego, doszło do 1986 wypadków, zginęło 210 osób, a 2238 zostało rannych; zatrzymano 8543 nietrzeźwych kierujących. W związku z niepokojącymi statystykami policjanci będą przeprowadzać działania związane z zapewnieniem bezpiecznego zimowego wypoczynku do ostatniego dnia ferii w kraju, czyli do 25 lutego.