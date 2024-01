Ostatnie chwile na zaklepanie miejsca. Dzieci już przebierają nogami

Ferie zimowe 2024. Ile kosztuje nocleg?

W pierwszym terminie (od 15 do 28 stycznia) na ferie wyjadą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W drugim terminie (od 22 stycznia do 4 lutego) odpoczywać będą mieszkańcy z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Kolejny termin (od 29 stycznia do 11 lutego) obejmie województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. W ostatnim terminie (od 12 do 25 lutego) ferie będą mieli uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.