"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Banki zapchane. Lawina wniosków

- Indeks popytu na Kredyty Mieszkaniowe od lipca wystrzelił o ponad 300 proc. Przy takich statystykach nie ma szans, by ceny mieszkań pozostały na niezmienionym poziomie. Oczywiście deweloperzy będą podnosić ceny, choć póki co następuje to ostrożnie. Wyższe ceny są widoczne już w nowych inwestycjach, gdy pojawia się nowe osiedle czy oddawane są nowe etapy inwestycji, to one są wyższe na pewno. Te mieszkania, które wcześniej były dostępne, mają podobne ceny, jak na początku roku - uważa Mirosław Król.