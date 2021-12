Bezpłatne testy na COVID-19 dla pracowników. Ministerstwo Zdrowia przedstawia zasady

Pracodawcy będą mogli chcieć od pracowników okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19. To jedna ze zmian w obostrzeniach, które minister zdrowia ogłosił we wtorek. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby każdy pracownik w kraju mógł zapisać się na test na koronawirusa bezpłatnie. Nie będzie to też powiązane z obowiązkową kwarantanną.