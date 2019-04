Biedronka. Nowa oferta sieci na tanie figurki z gry Fortnite

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła do swojej oferty figurki z popularniej gry komputerowej Fortnite. Promocja będzie ważna tylko do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka. Figurki Fortnite w nowej ofercie sieci (East News)

W poniedziałek do oferty sklepów "Biedronka" trafiły figurki Fortnite. Zabawki z popularnej sieciowej gry akcji kosztują 14,99 złotych. Jeśli klient zdecyduje się nabyć jednocześnie trzy figurki - cena spada do 9,99 złotych za sztukę.

Dodatkowo podstawki figurek można wykorzystać do robienia pieczątek. W ofercie znalazło się 41 wzorów dla miłośników gry Fornite. Promocja w sklepach "Biedronka" będzie ważna do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Fortnite: Battle Royale jest komputerową grą wieloosobową wydaną przez studio Epic Games w 2017 roku. Można w nią zagrać na platformach Windows, macOS, PlayStation 4 i Xbox One, a w 2018 roku również na iOS, Nintendo Switch i Android. Gra jest symulatorem przetrwania z możliwością tworzenia różnych struktur budowlanych.

Podobnie jak inne gry z gatunku "battle royale", Fortnite umiejscawia graczy w wielkiej bitwie na rozległej mapie. Ich zadaniem jest eliminowanie lub unikanie innych graczy, do momentu, w którym na mapie pozostanie tylko jeden zwycięzca.