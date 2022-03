Biedronka obniża ceny podstawowych produktów przy granicy z Ukrainą

Ukraińcy uciekają także do innych sąsiadujących z Ukrainą państw, tj. na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Na granicy z Rumunią kolejki sięgają nawet 20 km - podało UNHCR. Również we wtorek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) przekazało, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło co najmniej 136 cywilów, w tym 13 dzieci, a 400 osób zostało rannych. Ponadto 253 osoby zginęły w dwóch tzw. republikach ludowych, Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), na wschodzie Ukrainy.