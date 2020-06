Biedronka ogłasza promocję na klapki Kubota. To jednak nie wszystko

Już teraz kultowe klapki Kubota można kupić w sklepach sieci Biedronka za 19,99 zł. Dyskont oferuje je w trzech wariantach kolorystycznych: morskim, niebieskim i czerwonym. Dostępne są zarówno w damskiej, jak i męskiej rozmiarówce. Numery klapków to od 37 do 46.

Przypomnijmy, że przed rokiem w podobnej promocji już w pierwszym dniu sprzedało się aż 70 proc. klapek. Ponadto w większości sklepów produkt ten rozszedł się w mgnieniu oka. Same klapki w sprzedaży dostępne są od 15 czerwca. Promocja ma potrwać do 28 czerwca lub do wyczerpania zapasów.