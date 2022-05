Biedronka rekrutuje. Potrzebni ludzie do pracy w kurortach. Tyle można zarobić

Praca sezonowa w Biedronce. Ile można zarobić?

Biedronka oferuje stawkę godzinową na poziomie co najmniej 19,70 zł brutto. To minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje w tym roku. Przy ośmiogodzinnej pracy pięć dni w tygodniu przez cztery miesiące daje to 3152 zł brutto. Przy umowie-zleceniu "na rękę" wychodzi niecałe 2,3 tys. zł, a w przypadku studenta - nieco ponad 2,7 tys. zł. Dla porównania - średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w Polsce sięgnęła w marcu 6665 zł brutto - to ponad 4,7 tys. zł "na rękę".