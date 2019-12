Biedronka to nie tylko znane nam dyskonty. Są też Towaroteki i Outlety

Biedronka to nie tylko dobrze znane dyskonty. W kilkunastu miastach zrobimy zakupy w innych placówkach handlowych zarządzanych przez Jeronimo Martins. To Towaroteki i Biedronka Outlet.

Jest ich 18 i choć planowane były jako coś tymczasowego, dobrze wpisały się w bliskie otoczenie sklepów Biedronka. Mowa o Towarotekach, które od 2008 r. powstawały w sąsiedztwie sklepów Biedronka, w miejscach, gdzie znajdował się dyskont, ale gdzie można jeszcze było wykorzystać dodatkową przestrzeń, a także w lokalizacjach, w których właściciel portugalskiej sieci miał prawo do użytkowania nieruchomości przez pewien czas – informuje serwis "Wiadomości Handlowe".

W asortymencie znajdziemy drobny sprzęt AGD, meble, akcesoria, produkty dla dzieci, wybrane artykuły kosmetyczne i chemii gospodarczej czy produkty dla zwierząt – wszystko w obniżonych, wyprzedażowych cenach (Jeronimo Martins Polska zapewnia, że obniżki wynoszą od 30 proc. do nawet 80 proc.).

W lipcu 2018 r. w Poznaniu otwarty został pierwszy w Polsce sklep o nazwie Biedronka Outlet. Obecnie tworzą go trzy placówki.

– Outlet Biedronki to zupełnie nowa propozycja dla klientów zarówno indywidualnych jak i hurtowych. W każdym tygodniu dodawane do oferty będą kolejne produkty nawiązujące tematycznie do aktualnego sezonu. Dzięki takiej formie sprzedaży niskie ceny, z których znana jest Biedronka, będą jeszcze bardziej atrakcyjne – wyjaśniał w rozmowie z "Wiadomościami Handlowymi" Jakub Klimczak, starszy manager sprzedaży w sieci Biedronka odpowiedzialny za sklepy w Wielkopolsce.