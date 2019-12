Biedronka wprowadza nową technologię. Pracownicy w goglach uczą się wypiekać bułki

Najnowsze technologie znajdują zastosowanie już nawet... przy wypieku pieczywa. W ośmiu sklepach sieci Jeronimo Martins pracownicy testowo będą szkoleni przy pomocy okularów z wirtualną rzeczywistością, czyli VR.

VR, czyli wirtualna rzeczywistość, to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy pomocy technologii. Dzięki temu można wizualizować bardzo różne sytuacje i doświadczenia.

Będzie ona służyć do prowadzenia szkoleń z zakresu wypieku pieczywa.

Po założeniu gogli VR i wzięciu do rąk dwóch joystików, pracownik przenosi się do wirtualnego sklepu.

Za pomocą pilotów i ruchów dłoni wykonuje wszystkie czynności, które na co dzień wykonuje się w sklepie: podnosi kartony z produktami, zakłada odzież ochronną, łapie szczypce do pieczywa, otwiera drzwi czy też podpisuje dokumenty.

Element ludzki pojawia się dopiero na ostatnim etapie szkolenia, kiedy to pracownik sprawdza się pod okiem opiekuna na sali sprzedaży.

- Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób - mówi Katarzyna Kozyra, starszy menadżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.