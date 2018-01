Bijatyki po obniżce cen nutelli. Francuzi połasili się na 3 euro

We francuskich supermarketach Intermarche klienci bili się o słoiki kremu z orzechów i czekolady.

Sceny histerii i klienci zachowujący się "jak zwierzęta". Tak można określić to, co działo się we francuskich sklepach uczestniczących w promocji na słodki przysmak. Internauci dzielą się w sieci filmami z dantejskich scen, do złudzenia przypominających polskie "bitwy o karpia”.