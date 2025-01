Ruszyły kontrole w całej Polsce. Można stracić pieniądze z odsetkami

NFOŚiGW złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie kilku firm podejrzanych o przestępstwa związane z programem dotacyjnym. Kwestionowane umowy opiewają na ok. 600 mln zł. Kontrole obejmują sposób wykorzystania dotacji oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia. Beneficjenci muszą udostępnić dokumenty i budynki do weryfikacji.