Chciała wrócić do pracy po macierzyńskim, odmówili. Firma się tłumaczy

Firma Cheil Poland nie przedłużyła umowy z panią Pauliną, która jest w trakcie urlopu macierzyńskiego. - Byłam gotowa go skrócić - przyznaje pracowniczka w rozmowie z WP Finanse. Firma odrzuciła propozycję i wskazuje, co zaważyło na decyzji. To kolejna matka, która ma trudności z powrotem do pracy.