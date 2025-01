Literka "R" na skrzynce na listy. Co oznacza?

Symbol "R" na skrzynce pocztowej oznacza, że jej właściciel korzysta z usługi "Polecony do skrzynki". Oznacza to, że listonosz lub kurier Poczty Polskiej może zostawić list polecony bezpośrednio w skrzynce, zamiast zostawiać awizo. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorca nie musi osobiście odwiedzać placówki pocztowej.

Usługa "Polecony do skrzynki" dostępna jest dla wszystkich klientów Poczty Polskiej. Aby z niej skorzystać, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz, który dostępny jest w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularz ten to "Żądanie doręczania przesyłek poleconych do oddawczej skrzynki pocztowej".