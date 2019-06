Bilety lotnicze na raty. Pomysł holenderskiego startupu już w Polsce

Sprzęt AGD i RTV, meble czy produkty luksusowe - to najchętniej Polacy biorą na raty. Teraz do listy można dopisać jeszcze bilety lotnicze, taką opcję wprowadza holenderska firma działająca na naszym rynku.

Dla co drugiego z nas kupowanie na raty to nic złego, wielu Polaków wręcz uwielbia kupować w ten sposób. Wyczuwając ten trend, holenderski startup Flymble postanowił sprzedawać na raty bilety lotnicze. "Leć teraz, zapłać później" - zachęca firma.

Jak dodają, w ciągu najbliższych miesięcy chcą znaleźć się w pierwszej dziesiątce ulubionych platform podróżniczych Polaków. - Mamy też ambitne plany dalszego rozwoju. Do końca 2020 r. chcemy działać na co najmniej dziesięciu rynkach – zapewniają.

Za pośrednictwem platformy można obecnie wybrać bilety z ponad 530 linii lotniczych. Na razie trwa promocja, więc oprocentowanie rat to zero procent. Później trzeba liczyć się z oprocentowaniem od 6,5 do 10 proc.