Bitcoin odrabia straty. Znowu blisko 10 tys. dolarów

Paniczna wyprzedaż bitcoinów została powstrzymana. Co więcej, w ostatnich dniach kryptowalutom udało się odrobić część wcześniejszych strat. W nieco ponad tydzień na giełdzie można było z zainwestowanych 6 tys. dolarów zrobić 10 tys. dolarów.

To spory zwrot w notowaniach, bo jeszcze nieco ponad tydzień temu chwilowo były po 6 tys. dolarów. Ten kto wtedy postawił pieniądze na wzrosty, jest do przodu ponad 65 proc. Niestety zapewne więcej jest takich osób, które kupowały bitcoiny na przełomie roku. Oni liczą straty rzędu 30-50 proc. W połowie grudnia wartość kryptowaluty dochodziła do 20 tys. dolarów.