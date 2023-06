Bitwa na pensje w dyskontach. Lidl, Aldi czy Biedronka? Zobacz, kto płaci najlepiej

Lidl rzuca wyzwanie Biedronce

Jak pensje kształtują się w największej konkurencji Biedronki - w Lidlu? Wedle informacji prasowej, od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu - 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto.