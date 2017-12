Bitwa o karpie w Lidlu. "Daj pan chociaż jednego"

Tak jak karp jest tradycją na wigilijnym stole, tak bitwy o niego w sklepach stały się już przedświąteczną tradycją.Tym razem w internecie krąży filmik, pokazujący ryby wyrywali sobie z rąk klienci Lidla

Choć organizacje broniące praw zwierząt od lat walczą o godne obchodzenie się z karpiami i coraz więcej sklepów rezygnuje ze sprzedaży żywej ryby, to jej amatorów wciąż nie brakuje. Nawet już wypatroszone karpie cieszą się ogromnym wzięciem. Do tego stopnia, że niemal co roku odbywają się o nie prawdziwe batalie.