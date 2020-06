Biuro podróży Aktywni+ z Mazowsza sobie nie poradziło. Jest wniosek o upadłość, właściciel zniknął

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości grupy Aktywni+. Sytuację komplikuje fakt, że z jej właścicielem nie ma obecnie kontaktu. Klienci mają powody do niepokoju: firma dysponowała gwarancją ubezpieczeniową na kwotę nieco ponad 32 tys. zł, która obowiązuje do 19 czerwca, a tymczasem wpłaty za wycieczki, które już się nie odbędą, przekraczają 70 tys. zł.

Biuro oferowało swoja ofertę jako "wycieczki dla każdego". Rowerami po Polsce, kajaki, weekendowe wycieczki i chodzenie po górach, a wszystko to za cenę znacznie niższą niż w dużych biurach podróży. Zresztą takie małe biura, które kierują swoje oferty do klientów gotowych spać w średniej jakości pensjonatach zamiast hotelach, ale za to aktywnie, sportowo spędzać czas za nieduże pieniądze, działa w Polsce dużo. Często mają swoich stałych klientów, którzy wyjeżdżają kilka razy do roku. Z komentarzy na profilu facebookowym biura wynika, że wielu klientów traktowało zbiegłego właściciela jako znajomego, z którym można od czasu do czasu pochodzić po górach.