Black Friday 2018 - Nike, Puma, Reebok i Adidas. Wyprzedaże i rabaty do 60%

Dzisiaj "Black Friday", znany w Polsce również jako „Czarny Piątek”. Wielkie święto dla miłośników okazji i przecen. Promocje nie ominą popularnych producentów odzieży i sprzętu sportowego, takich jak Nike, Puma, Reebok i Adidas.

Black Friday 2018

"Black Friday" to corocznie orgaznizowany w Stanach Zjednoczonych (w ostatni piątek listopada) dzień największych wyprzedaży w ciągu roku. "Moda" na gigantyczne obniżki cen staje się coraz popularniejsza również w Polsce. Z okazji tegorocznego "Black Friday" (zwanego również w Polsce „Czarnym Piątkiem”) zdecydowana większość sklepów i galerii handlowych przygotowała wiele przecen i promocji dla swoich klientów. Ceny na swoje produkty obniżyli m.in. popularni producenci odzieży i sprzętu sportowego - Nike, Puma, Reebok i Adidas.

Black Friday 2018 - Nike i Puma

Dodatkowo, portal probasket.pl podpowiada, jak skorzystać z największej wyprzedaży w oficjalnym sklepie Nike w tym roku (do 58 pro rabatu). Oto kilka wskazówek:

- specjalny kod rabatowy to: CLEAR30

- kod należy wpisać w koszyku po dodaniu tego, co nas interesuje (opis poniżej). Dopiero wtedy ceny zmniejszą się o kolejne 30 proc.

- link do działu WYPRZEDAŻ w oficjalnym sklepie Nike