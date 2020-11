Black Friday już wkrótce. Polacy szykują się na łowy

Black Friday 2020. Czarny Piątek w internecie?

27 listopada 2020 roku ponownie miliony klientów na całym świecie skorzysta z tysięcy promocji. Jak się jednak okazuje, tegoroczny Black Friday może przenieść się w znacznym stopniu do internetu. Promocje w Czarny Piątek obowiązywać będą bowiem głównie w internecie, gdyż co najmniej do 29 listopada w Polsce obowiązywać będą obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte będą sklepy w galeriach handlowych.