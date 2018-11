Black Friday także w liniach lotniczych. Sprawdź promocję

Barcelona, Majorka, Neapol, Lwów, Malta - na łowców promocji czekają także podniebni przewoźnicy. Już w najbliższy piątek specjalne oferty przedstawią ukraiński UIA, Ryanair czy LOT.



Rynair zaczął promocję już w poniedziałek. Każdego dnia, aż do 26 listopada, ma przedstawiać nowe oferty. Skorzystać z nich można jedynie do północy tego samego dnia. Nie trzeba mówić, że oferty szybko znikają. A ceny są bardzo atrakcyjne – zaczynają się od 19 złotych.

Do Black Friday przyłączył się też LOT. Przewoźnik ze swoją promocją wystartował 19 listopada i będzie ją kontynuował do 26 listopada. Zasady rezerwacji są następujące: 1. Podstawę naliczenia zniżki od taryfy na stronie przewoźnika stanowi kod rabatowy: – BLACKFRIDAY15 dla lotów do Europy – BLACKFRIDAY10 dla lotów do Toronto, Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles oraz Singapuru; 2. Zniżka dotyczy wartości taryfy, nie obejmuje opłat dodatkowych. Nie łączy się również z innymi promocjami; 3. Kod rabatowy należy wpisać w pole „kod promocyjny”; 4. Kod rabatowy ważny jest do 26 listopada 2018 i dotyczy podróży od 15 stycznia 2019 do 31 marca 2019; 5. Zniżka ma zastosowanie na rejsy operowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT. 6. Zniżka dotyczy podróży w obie strony w LOT Economy Class. 7.Oferta dotyczy wylotów z Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Wrocławia oraz Zielonej Góry.