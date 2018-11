Black Friday 2018. Jakie promocje czekają nas w Czarny Piątek?

Black Friday jest dniem wielkich wyprzedaży. Sprawdź, kiedy i jakie sklepy planują promocje w Czarny Piątek.

Black Friday, po polsku Czarny Piątek, jest dniem wielkiej wyprzedaży. Podczas tego okresu wiele sklepów, w tym tzw. sieciówki, organizują duże promocje. Tradycja Wielkiego Piątku swoje narodziny miała w Stanach Zjednoczonych i właśnie stamtąd przybyła do Polski. Wzrost zainteresowania wszelkimi akcjami promocyjnymi jest proporcjonalny do zwiększającej się ilości galerii handlowej. Jest to również otwarcie sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem.