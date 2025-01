Błędy w karierze, które popełniasz z własnej winy

Eli Joseph, autor książki o budowaniu kariery, podkreśla, że ludzie często nieświadomie sabotują swoje zawodowe ścieżki. Joseph zauważa, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z własnych działań, które mogą prowadzić do stagnacji. Kluczowe jest zrozumienie, co naprawdę lubimy robić, by móc rozwijać się w zgodzie z własnymi pasjami.