Blik nawiązuje współpracę z Mastercard. Umożliwi to użytkownikom płatności zbliżeniowe - również za granicą

Już wkrótce w systemie płatności mobilnych Blik, którego operatorem jest firma Polski Standard Płatności, pojawi się opcja płatności zbliżeniowej. Będzie ona dostępna na całym świecie dzięki współpracy Blika z Mastercard.



Już w pierwszej połowie roku 2019 za pośrednictwem platformy Blik przeprowadzono blisko 89 mln operacji - prawie tyle, ile w całym 2018 roku (91 mln). W drugim kwartale liczba transakcji internetowych wzrosła o 168 proc. do 34,7 mln, wypłat z bankomatów o 73 proc. do 6 mln, a płatności w punktach sprzedaży o 363 proc. do 5 mln.